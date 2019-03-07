Универсиада-2019. Фигурное катание. Танцы на льду. Трансляция ритм-танца

Сегодня, 7 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске в рамках соревнований по фигурному катанию танцевальные пары выступят с ритм-танцем.



Россию представят три дуэта — Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов, Софья Евдокимов/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.



Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».



В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России лидирует в медальном зачёте, завоевав уже 61 награду — 19 золотых, 23 серебряные и 19 бронзовых.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.