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Универсиада-2019. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм танец
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Универсиада-2019. Фигурное катание. Танцы на льду. Трансляция ритм-танца

Универсиада-2019. Фигурное катание. Танцы на льду. Трансляция ритм-танца
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Сегодня, 7 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске в рамках соревнований по фигурному катанию танцевальные пары выступят с ритм-танцем.

Россию представят три дуэта — Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов, Софья Евдокимов/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России лидирует в медальном зачёте, завоевав уже 61 награду — 19 золотых, 23 серебряные и 19 бронзовых.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

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