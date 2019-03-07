Драчёв: на чемпионате мира постараемся выступить не хуже, чем в Хохфильцене

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

«Медального плана у нас нет, но постараемся выступить не хуже, чем в Хохфильцене. Нынешний сезон доказал, что ребята могут показывать очень достойные результаты на этапах Кубка мира и быть конкурентоспособными на самом высоком уровне. Так что излишней нервозности у них быть не должно, хотя в команде много молодых спортсменов.

Конечно, нам важно хорошо начать с первой гонки. Удачное выступление в смешанной эстафете может задать положительный тон всему турниру", — приводят слова Драчёва «Известия».

В составе сборной России в смешанной эстафете, которая состоится сегодня, 7 марта, выступят Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской командной гонке.