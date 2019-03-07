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Привалов: в сборной России по биатлону практически нет неприкасаемых

Привалов: в сборной России по биатлону практически нет неприкасаемых
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

«Обновление состава радикальное, но радует, что тренеры и СБР наконец стали работать на перспективу и усиление конкуренции. У нас практически нет неприкасаемых. По сути, место в составе сборной было гарантировано только Логинову, но тут всё логично — никто в здравом уме не стал бы ставить под сомнение позиции человека, завоевавшего несколько подиумов в сезоне и идущего вторым в общем зачёте Кубка мира.

А для остальных такая проверка очень полезна. И для молодёжи, поехавшей на чемпионат мира, и для спортсменов вроде Бабикова, Цветкова, Подчуфаровой, Акимовой, которые могут пересмотреть свою работу и найти новую мотивацию для прогресса", — цитируют Привалова «Известия».

В состав мужской сборной России вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. В заявку женской команды включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

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