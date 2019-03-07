Чепиков: сборная России по биатлону поздно начала подготовку к сезону

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков оценил выступление российских спортсменов в преддверии старта чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция).

«Последние результаты в Кубке мира не вызывают позитивных эмоций, но надо учитывать, что за один сезон очень трудно добиться высоких показателей. Считаю, команда начала подготовку поздно — в середине июня. А нужно было делать это в начале мая. Но обстоятельства сложились так, что выборы президента СБР были назначены только на 18 мая. Победившее в них руководство лишь ближе к лету смогло назначить новый тренерский состав. Поэтому подготовка не была полноценной.

С лета у СБР было очень много организационных проблем. Например, нужно было решать вопрос с экипировкой, поскольку закончился контракт с её производителями. Но в будущее мы смотрим с оптимизмом. Время ещё есть — до Олимпиады в Пекине три года. К следующим сезонам тренеры смогут готовить биатлонистов более системно. Мы намерены делать ставку на молодых ребят, привлекать их в основной состав", — цитируют Чепикова «Известия».

Чемпионат мира по биатлону откроется сегодня, 7 марта, смешанной эстафетой.