Ткаченко выиграла золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске

Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко выиграла золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Второе место заняла представительница Австрии Денизе Дингследер. Бронзовым призёром стала россиянка Юлия Плешкова.

Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск

Гигантский слалом. По сумме двух попыток. Женщины

1. Екатерина Ткаченко (Россия) — 1.58,52.

2. Денизе Дингследер (Австрия) — +0,87.

3. Юлия Плешкова (Россия) — +0,94.

4. Анастасия Горностаева (Россия) — +1,21...

10. Кристина Крюкова (Россия) — +2,37...

13. Софья Крохина (Россия) — +2,65.

Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России лидирует в медальном зачёте, завоевав 63 медали — 20 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых.