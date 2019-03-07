Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко выиграла золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Второе место заняла представительница Австрии Денизе Дингследер. Бронзовым призёром стала россиянка Юлия Плешкова.
Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск
Гигантский слалом. По сумме двух попыток. Женщины
1. Екатерина Ткаченко (Россия) — 1.58,52.
2. Денизе Дингследер (Австрия) — +0,87.
3. Юлия Плешкова (Россия) — +0,94.
4. Анастасия Горностаева (Россия) — +1,21...
10. Кристина Крюкова (Россия) — +2,37...
13. Софья Крохина (Россия) — +2,65.
Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России лидирует в медальном зачёте, завоевав 63 медали — 20 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых.
Универсиада-2019. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
07 марта 2019 года, четверг. 09:00 МСК
1
Екатерина Ткаченко
Россия1:58.52
2
Дениз Дингследер
Австрия+0.87
3
Юлия Плешкова
Россия+0.94
Ткаченко лидирует после первой попытки в гигантском слаломе на Универсиаде