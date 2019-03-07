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Иванов выиграл гонку преследования на Универсиаде, Поршнев — 2-й, Латыпов — 3-й

Иванов выиграл гонку преследования на Универсиаде, Поршнев — 2-й, Латыпов — 3-й
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде в Красноярске. Победу одержал Дмитрий Иванов. Серебряным призёром стал Никита Поршнев, бронза досталась Эдуарду Латыпову.

Биатлон. Универсиада. Красноярск
Гонка преследования. Мужчины
1. Дмитрий Иванов (Россия) — +34.10,7 (0).
2. Никита Поршнев (Россия) — +14,2 (2)...
3. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.06,3 (5)...
6. Василий Томшин (Россия) — +2.23,2 (2)...
8. Алексей Чулев (Россия) — +3.25,6 (3)...
11. Александр Дедюхин (Россия) — +5.15,1 (4).

Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 66 наград — 21 золотую, 24 серебряные и 21 бронзовую.

Универсиада-2019. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
07 марта 2019 года, четверг. 10:00 МСК
Латыпов выиграл спринт на Универсиаде в Красноярске, Иванов — 2-й, Поршнев — 3-й
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