Зайцева — о нынешней сборной России: надо набрать здоровых и тренировать

Двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Ольга Зайцева оценила нынешнее поколение женских биатлонисток, а также рассказал о планах возглавить СБР.

«Спортсмены немного расслабленные. Надо заставить тренироваться их больше. Надо набрать здоровых и тренировать. Чтобы показывать результат, надо реально тренироваться больше.



Хотела бы ли я стать президентом СБР? Без проблем. Хотела бы. Можно позволить себе помечтать и видеть себя президентом», — приводит слова Зайцевой сайт «Матч ТВ».



Ольга также назвала главную соперницу в карьере и тремя словами охарактеризовала тренера Вольфганга Пихлера.

«Главные соперницы каждый раз разные были, в зависимости от периода. Кайса Мякяряйнен сейчас на ум лезет и Магдалена Нойнер, Вильхельм была, Глагов. Каждый этап карьеры менялись главные соперницы.



Идеальная женскую эстафетную четвёрку из участниц чемпионат мира 2019 года? Доротея Вирер, Кайса Мякяряйнен, Настя Кузьмина и Тириль Экхофф.

Что касается Пихлера, то он профессионал, человеческий и прямой. С ним у меня отношения были именно такие", — сказала Зайцева.