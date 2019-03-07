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Универсиада-2019. Фигурное катание. Одиночное катание. Мужчины
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Попова и Мозгов лидируют после ритм-танца на Универсиаде в Красноярске

Попова и Мозгов лидируют после ритм-танца на Универсиаде в Красноярске
Другие / Фигурное катание

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов лидируют после ритм-танца на Универсиаде в Красноярске. Второе место занимают их соотечественники Софья Евдокимова и Егор Базин. На третьей позиции располагаются французы Аделина Галявиева и Луи Торон.

Фигурное катание. Универсиада. Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) — 71,46.
2. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 68,32.
3. Аделина Галявиева/Луи Торон (Франция) — 68,02...
6. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) — 62,19.

Произвольный танец пары продемонстрируют 8 марта.

Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 66 наград — 21 золотую, 24 серебряные и 21 бронзовую.

Универсиада-2019. Танцы на льду. Короткий танец
07 марта 2019 года, четверг. 09:00 МСК
1
Россия
71.46
2
Россия
68.32
3
Франция
68.02
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