Пайффер: в сборной Германии не знают врача, который распространял допинг

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер заявил, что ни один из его коллег и соотечественников, входящих в состав сборной, не знаком со спортивным врачом Марком Шмидтом, который оказался в центре скандала в связи с кровяным допингом.

«Никто из нашей команды не знает этого доктора из Эрфурта, и я этому очень рад. Надеюсь, что в его базе не окажется ни одного биатлониста. Но что касается нашей команды, то в её отношении я спокоен.

Вряд ли бы этот врач смог бы прожить, если бы его услугами пользовалась горстка лыжников среднего класса. В этом списке, должно быть, может оказаться несколько известных имён", — приводит слова Пайффера Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались порядка 50-60 спортсменов из разных видов спорта и разных стран. В его лаборатории были обнаружены 40 пакетов с кровью спортсменов.