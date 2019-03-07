Довгая и Малиновский выиграли золото в супермиксте на юниорском ЧЕ по биатлону

Российские биатлонисты Ксения Довгая и Игорь Малиновский выиграли золото в супермиксте на юниорском чемпионате Европы в Шушёене (Норвегия). Серебро завоевали швейцарцы Эми Басерга и Себастьян Штальдер. Бронзовыми призёрами стали шведы Аманда Лундстрём и Хеннинг Шёквист.



Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Шушёен, Норвегия

Супермикст

1. Россия (Ксения Довгая, Игорь Малиновский) — 42.47,8 (0+10).

2. Швейцария (Эми Басерга, Себастьян Штальдер) — +6,9 (1+11).

3. Швеция (Аманда Лундстрём, Хеннинг Шёквист) — +22,0 (0+7).

4. Германия (Франциска Пфнюр, Филипп Липовиц) — +34,1 (0+8).

Сегодня, 7 марта, в рамках юниорского чемпионата Европы также состоится смешанная эстафета. Соревнования в Шушёене завершатся 10 марта.