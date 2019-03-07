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Довгая и Малиновский выиграли золото в супермиксте на юниорском ЧЕ по биатлону

Довгая и Малиновский выиграли золото в супермиксте на юниорском ЧЕ по биатлону
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российские биатлонисты Ксения Довгая и Игорь Малиновский выиграли золото в супермиксте на юниорском чемпионате Европы в Шушёене (Норвегия). Серебро завоевали швейцарцы Эми Басерга и Себастьян Штальдер. Бронзовыми призёрами стали шведы Аманда Лундстрём и Хеннинг Шёквист.

Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Шушёен, Норвегия
Супермикст
1. Россия (Ксения Довгая, Игорь Малиновский) — 42.47,8 (0+10).
2. Швейцария (Эми Басерга, Себастьян Штальдер) — +6,9 (1+11).
3. Швеция (Аманда Лундстрём, Хеннинг Шёквист) — +22,0 (0+7).
4. Германия (Франциска Пфнюр, Филипп Липовиц) — +34,1 (0+8).

Сегодня, 7 марта, в рамках юниорского чемпионата Европы также состоится смешанная эстафета. Соревнования в Шушёене завершатся 10 марта.

Бектуганов — 9-й в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ, Малиновский — 66-й
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