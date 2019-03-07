Павличенко – чемпион России по санному спорту в спринте

Двукратный чемпион мира Семён Павличенко выиграл вторую золотую медаль чемпионата России по санному спорту, который продолжается в Сочи.



По сумме двух попыток спринтерского заезда 27-летний спортсмен продемонстрировал результат 30,211 секунды. Серебряную медаль, с отставанием в 0,2 секунды, завоевал Роман Репилов, третьим стал Александр Горбацевич (+0,443 секунды).



Женский зачёт чемпионата России возглавила Виктория Демченко. Второе место заняла Екатерина Катникова, третьей стала Екатерина Батурина.



Также завершились соревнования в двойках. Чемпионами России стали Александр Денисьев и Владимир Антонов. Серебряные медали у Всеволода Кашкина и Констрантина Кошунова, бронза на счету Станислава Мальцева и Дмитрия Халилова.

Павличенко – чемпион России по санному спорту