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Павличенко – чемпион России по санному спорту в спринте

Павличенко – чемпион России по санному спорту в спринте
Другие / Прочие виды спорта

Двукратный чемпион мира Семён Павличенко выиграл вторую золотую медаль чемпионата России по санному спорту, который продолжается в Сочи.

По сумме двух попыток спринтерского заезда 27-летний спортсмен продемонстрировал результат 30,211 секунды. Серебряную медаль, с отставанием в 0,2 секунды, завоевал Роман Репилов, третьим стал Александр Горбацевич (+0,443 секунды).

Женский зачёт чемпионата России возглавила Виктория Демченко. Второе место заняла Екатерина Катникова, третьей стала Екатерина Батурина.

Также завершились соревнования в двойках. Чемпионами России стали Александр Денисьев и Владимир Антонов. Серебряные медали у Всеволода Кашкина и Констрантина Кошунова, бронза на счету Станислава Мальцева и Дмитрия Халилова.

Павличенко – чемпион России по санному спорту
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