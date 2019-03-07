Фигуристы Ефимова и Коровин завоевали золото Универсиады в Красноярске

Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на соревнованиях по фигурному катанию в рамках Универсиады в Красноярске. Золото выиграли Алиса Ефимова и Александр Коровин. Серебряными призёрами стали Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот. Бронза досталась Александре Кошевой и Дмитрию Бушланову.
Фигурное катание. Универсиада. Красноярск
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 171,01.
2. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Россия) — 169,99.
3. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов (Россия) — 151,78.
Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 69 наград — 22 золотые, 25 серебряных и 22 бронзовые.
Универсиада-2019. Спортивные пары. Произвольная программа
07 марта 2019 года, четверг. 12:00 МСК
1
Россия113.29
2
Россия111.07
3
Россия97.03
Полуянова и Сопот лидируют после короткой программы на Универсиаде-2019