Россияне выиграли смешанную эстафету на Универсиаде в спортивном ориентировании

Сборная России выиграла золото в спринтерской смешанной эстафете в спортивном ориентировании на лыжах в рамках Универсиады в Красноярске. Второе и третье места заняли команды Норвегии.

Универсиада. Красноярск. Спортивное ориентирование на лыжах

Спринтерская смешанная эстафета

1. Россия — 47.39.

2. Норвегия-1 — +1.03.

3. Норвегия-2 — +1.05...

8. Россия-2 — +2.13.



Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 70 наград — 23 золотые, 25 серебряных и 22 бронзовые.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.