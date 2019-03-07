Россияне выиграли смешанную эстафету на Универсиаде в спортивном ориентировании

Сборная России выиграла золото в спринтерской смешанной эстафете в спортивном ориентировании на лыжах в рамках Универсиады в Красноярске. Второе и третье места заняли команды Норвегии.
Универсиада. Красноярск. Спортивное ориентирование на лыжах
Спринтерская смешанная эстафета
1. Россия — 47.39.
2. Норвегия-1 — +1.03.
3. Норвегия-2 — +1.05...
8. Россия-2 — +2.13.
Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 70 наград — 23 золотые, 25 серебряных и 22 бронзовые.
На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.
Универсиада-2019. Спринтерская смешанная эстафета
07 марта 2019 года, четверг. 12:00 МСК
1
Италия
2
Россия-1
3
Норвегия-1
Вяткина выиграла золото Универсиады в спортивном ориентировании