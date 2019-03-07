Форсберг: стать лучшим в мире без допинга можно, я это знаю

Шестикратная обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Магдалена Форсберг прокомментировала допинговый скандал, который случился на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Все надеются, что допинга больше нет, и думают про себя: „Ни один спортсмен не делает этого больше, нельзя быть таким глупым“. И всё же это происходит. Я испытываю шок каждый раз, когда становится известно о новом случае. Я испытала его и в этот раз. Эту ситуацию можно назвать триллером.



Есть люди, которые говорят: „Все лучшие спортсмены принимают допинг“. Это утверждают и многие спортсмены, которые принимали допинг, но это не так. Может быть, я наивна, но я убеждена, что большинство спортсменов чисты и никогда не мошенничали. Стать лучшим в мире без допинга можно, я это знаю. Надеюсь, что мошенники будут разоблачены и арестованы, а в Эстерсунде не будет новых случаев употребления допинга», — цитирует Форсберг Die Welt.



В результате антидопингового рейда в Зеефельде были задержаны пять лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана. Все они сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом из Эрфурта.