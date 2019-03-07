Скардино: сейчас тот момент, когда я должна понять, кем хочу быть после спорта

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Надежда Скардино, завершившая карьеру в 2018 году, рассказала, чем сейчас занимается и видит ли она себя тренером в будущем.

«В основном я просто отдыхаю, осуществляю те планы, которые не могла осуществить, когда была спортсменкой, потому что, конечно, есть много ограничений — 11 месяцев в году мы не дома и всё время тренируемся. А сейчас я могу поехать в путешествие, посетить какие-то места, побыть просто дома со своей семьёй или попробовать какие-то новые хобби, и это прекрасно, это замечательно. Этот год для меня был очень красочным, каждый день что-то происходило, и это супер.



Я не полностью свободна, когда я приезжаю в Минск, у меня здесь и проекты, и встречи, я посещаю соревнования, стараюсь быть полезной для себя и для других людей. Меня это не пугает, сейчас тот момент, когда я должна понять, кем хочу быть после спорта. Мы привыкли, что мы должны заниматься тем делом, которое мы любим, и тогда мы сможем реализовать себя. Поэтому для меня важно найти то занятие, ту работу, которая бы мне приносила в первую очередь удовольствие, и я могла бы там реализовываться. Думаю, что скоро я это пойму и найду такое место, где буду полезной и себе, и людям, и это будет замечательное место работы.



Не хочу ли поделиться опытом? Конечно, это было бы интересно, если бы я могла поделиться, если бы мне хватило умения делиться тем, что я знаю, с другими людьми и они это понимали, то от такой работы я бы получала удовольствие, потому что я бы видела результат от работы. Я не отказываюсь от мысли, что я могу быть тренером, может быть, даже стрелковым тренером, но я не могу сказать, каким буду тренером, но интересно было бы попробовать.



Я думаю, уже весной определюсь с тем, где я буду жить. Сейчас сложно, я разъезжаю, не могу быть на одном месте и обещать людям, что я буду работать здесь, потому что я пока не готова оставаться в одном месте. Когда я определюсь, где я буду, тогда в этом месте, наверное, смогу найти работу, которую я хочу», — сказала Скардино в интервью Kalashnikov Media.

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