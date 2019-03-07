Богалий: Логинову по силам выиграть три медали на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила перспективы сборной России на грядущем чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).



«В женских гонках мы всё-таки очень зависим от спринта, определяющего расстановку в пасьюте. Света Миронова может здорово провести спринт, но в пасьюте ей тяжело преодолеть четыре рубежа. Это, видимо, её психологическое состояние.



Четыре рубежа могут стабильно пройти Катя Юрлова и Женя Павлова. В принципе женщины вообще непредсказуемы. Был сложный сезон у Кати Юрловой в 2015 году, но на чемпионате мира она пришла к золоту. Вопреки тому, что не всегда мы сильны ногами, вопреки скепсису, желаю нашим девчонкам, чистой стрельбы и уверенности. Потому что эти качества помогут нам быть выше.



Ребята боеспособны в каждой гонке. Саша Логинов, если он не будет себя накручивать излишним желанием, если не будет торопиться на стрельбе, должен добиться хорошего результата. Сколько он мог бы взять медалей? Мне кажется, что и три мог бы. Ему по силам. Не готова сказать, что это будут золотые медали, но серебро и бронзу он мог бы завоевать. Потому что мы видим, какой блестящий сезон проводит Йоханнес Бё. Чтобы взять золотую медаль, необходимо, чтобы норвежец нечётко проходил свою стрельбу.



Медалей, впрочем, жду не только от Логинова, сюрпризы разные бывают. Женя Гараничев на Олимпиаде был третьим в индивидуальной гонке. Думаю, ребята могли бы бороться и в пасьюте. Но в эстафетах и девчонкам, и ребятам надо опять же очень чётко стрелять и много ходом не проигрывать», – цитирует Богалий официальный сайт «Матч ТВ».



Чемпионат мира по биатлону пройдёт в период с 7 по 17 марта. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

Вопреки всему. Россия увезёт много медалей с чемпионата мира по биатлону Проблемы, травмы, хаос – лучшие условия для российских биатлонистов. Без наград наши точно не вернутся. Но будет ли золото?