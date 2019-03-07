Эдер: мне тоже предлагали использовать кровяной допинг

Двукратный призёр Олимпийских игр австрийский биатлонист Симон Эдер признался, что ему предлагали использовать кровяной допинг.

«Однажды мне предлагали воспользоваться данной услугой, но это случилось очень давно. Я сразу же сообщил об этом в федерацию и полицию. Из-за случившегося допингового скандала в Зеефельде меня в качестве свидетеля даже вызывали в правоохранительные органы, где я дал показания», — приводит слова Эдера Die Presse.



В результате антидопингового рейда во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) были задержаны пятеро лыжников — Доминик Балдауф, Макс Хауке (оба — Австрия), Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба — Эстония) и Алексей Полторанин (Казахстан). Спортсмены признались, что сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом.