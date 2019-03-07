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Эдер: мне тоже предлагали использовать кровяной допинг

Эдер: мне тоже предлагали использовать кровяной допинг
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Двукратный призёр Олимпийских игр австрийский биатлонист Симон Эдер признался, что ему предлагали использовать кровяной допинг.

«Однажды мне предлагали воспользоваться данной услугой, но это случилось очень давно. Я сразу же сообщил об этом в федерацию и полицию. Из-за случившегося допингового скандала в Зеефельде меня в качестве свидетеля даже вызывали в правоохранительные органы, где я дал показания», — приводит слова Эдера Die Presse.

В результате антидопингового рейда во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) были задержаны пятеро лыжников — Доминик Балдауф, Макс Хауке (оба — Австрия), Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба — Эстония) и Алексей Полторанин (Казахстан). Спортсмены признались, что сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом.

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