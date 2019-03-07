Дальмайер пропустит смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер из-за простуды пропустит смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) сегодня, 7 марта, сообщает NRK. В составе команды её заменит Денизе Херрман.

В заявку сборной Германии на эту гонку также вошли Ванесса Хинц, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль. Старт будет дан в 18:15 мск.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

В рамках чемпионата мира в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты. Соревнования завершатся 17 марта.