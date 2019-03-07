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Определён состав сборной Норвегии на спринтерские гонки в рамках ЧМ по биатлону

Определён состав сборной Норвегии на спринтерские гонки в рамках ЧМ по биатлону
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил составы команд на спринтерские гонки в рамках чемпионата мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает NRK.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция. Спринт. Сборная Норвегии
Женщины
Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Сюннёве Сулемдаль.

Мужчины
Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен.

Женский спринт состоится 8 марта, мужской — 9-го.

Сегодня, 7 марта, в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета. За сборную Норвегии на гонку заявлены Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Бё, Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат мира по биатлону. Эстерсунд. Смешанная эстафета. LIVE
Все события 7 марта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
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