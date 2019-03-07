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Драчёв опроверг возможный недопуск российских биатлонистов к чемпионату мира

Драчёв опроверг возможный недопуск российских биатлонистов к чемпионату мира
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что после проверки Московской антидопинговой лаборатории некоторые российские биатлонисты могут быть не допущены к чемпионату мира в Эстерсунде (Швеция).

«Информация о проблемах у российских биатлонистов после проверки данных Московской лаборатории является фейком. Разбираемся, кто вбросил эту информацию. Нет подтверждающих данных, IBU тоже не подтверждает», – цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Чемпионат мира в Эстерсунде пройдёт в период с 7 по 17 марта. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате». С заявкой сборной России на ЧМ можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стал известен состав сборной России на первую гонку чемпионата мира.

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