Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на юниорском ЧЕ в Норвегии

Сборная России в составе Анастасии Гореевой, Алины Клевцовой, Александра Бектуганова и Карима Халили выиграла золото в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы по биатлону в Шушёене (Норвегия). Серебряными призёрами стали норвежцы. Бронза досталась немцам.

Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Шушёен, Норвегия

Смешанная эстафета

1. Россия (Анастасия Гореева, Алина Клевцова, Александр Бектуганов, Карим Халили) — 1:18.06,8 (0+12).

2. Норвегия (Хильде Фоссе, Ранди Соллид Нордванг, Вебьорн Сёрум, Сиверт Гутторм Баккен) — +37,2 (0+12).

3. Германия (Ханна Кебингер, Юлиана Фрювирт, Тим Гротиан, Юлиан Холландт) — +1.05,3 (1+12).

Ранее россияне Ксения Довгая и Игорь Малиновский выиграли золото в супермиксте.