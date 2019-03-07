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Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на юниорском ЧЕ в Норвегии

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на юниорском ЧЕ в Норвегии
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Сборная России в составе Анастасии Гореевой, Алины Клевцовой, Александра Бектуганова и Карима Халили выиграла золото в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы по биатлону в Шушёене (Норвегия). Серебряными призёрами стали норвежцы. Бронза досталась немцам.

Биатлон. Юниорский чемпионат Европы. Шушёен, Норвегия
Смешанная эстафета
1. Россия (Анастасия Гореева, Алина Клевцова, Александр Бектуганов, Карим Халили) — 1:18.06,8 (0+12).
2. Норвегия (Хильде Фоссе, Ранди Соллид Нордванг, Вебьорн Сёрум, Сиверт Гутторм Баккен) — +37,2 (0+12).
3. Германия (Ханна Кебингер, Юлиана Фрювирт, Тим Гротиан, Юлиан Холландт) — +1.05,3 (1+12).

Ранее россияне Ксения Довгая и Игорь Малиновский выиграли золото в супермиксте.

Довгая и Малиновский выиграли золото в супермиксте на юниорском ЧЕ по биатлону
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