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У биатлонистки Кривко диагностирован кишечный грипп

У биатлонистки Кривко диагностирован кишечный грипп
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко не была заявлена на смешанную эстафету в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) из-за болезни. Врачи диагностировали у спортсменки кишечный грипп, сообщает «Sputnik Беларусь».

В состав белорусской команды на смешанную эстафету вошли Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников.

«К сожалению, и у некоторых других белорусских биатлонистов неважное самочувствие. По мнению медиков, таковы, увы, последствия сбора в Раубичах. Также возникают вопросы к тренерскому штабу, пошедшему на такой вариант планирования последнего этапа подготовки к чемпионату мира», – сообщил журналист Руслан Васильев.

Смешанная эстафета состоится сегодня, 7 марта. Старт будет дан в 18:15 мск.

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