НОК Эстонии предложил приравнять допинг к наркотическим веществам

Глава Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Сийм Суклес предложил приравнять ввоз в страну запрещённых препаратов и посредничество при их употреблении к обороту наркотиков после допингового скандала с лыжниками, произошедшего на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«ЭОК на уровне исполкома принял решения, которые относятся к его компетенции. Они касаются наград, членства, профессиональной квалификации тренеров. ЭОК сделал чёткое предложение приравнять ввоз в страну допинговых препаратов и посредничество при их употреблении к участию в обороте наркотиков», — приводит слова Суклеса ERR.

Напомним, вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии 27 февраля, были арестованы девять человек. Двое из них оказались эстонскими лыжниками — Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв.

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