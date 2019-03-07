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«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Норицын: всё, что планировали перед микстом, сделали, сбоев ни у кого не было

Норицын: всё, что планировали перед микстом, сделали, сбоев ни у кого не было
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал, в каком состоянии команда подошла к смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Павловой не впервой уже бежать первый этап, тут стресс для неё может быть лишь в том, что это чемпионат мира. Нужно чисто работать на рубеже, и всё получится. Юрлова-Перхт на втором этапе? Она опытный боец, по ней вопросов не было. Сейчас уже темнеет на трассе, но мы и тренировки проводили под светом софитов. Всё, что запланировали — сделали, никаких сбоев не было», — цитирует Норицына «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

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