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Гурьев: погода в Эстерсунде для стрельбы идеальная

Гурьев: погода в Эстерсунде для стрельбы идеальная
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Тренер женской сборной России Леонид Гурьев поделился мыслями об условиях в Эстерсунде (Швеция) перед смешанной эстафетой на чемпионате мира.

«Проблем с пристрелкой нет, погода в Эстерсунде для стрельбы идеальная. Иногда поддувает, но не критично, спортсменам самим нужно ориентироваться. Условия освещённости? Мы проводили подготовку в Санкт-Петербурге в таких же условиях, всё нормально», — цитирует Гурьева сайт телеканала «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в период с 7 по 17 марта. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

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