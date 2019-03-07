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Гараничев — о данных Московской лаборатории: никакого отстранения нет!

Гараничев — о данных Московской лаборатории: никакого отстранения нет!
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал информацию о том, что в базе данных Московской антидопинговой лаборатории может содержаться информация, которая его компрометирует.

Ранее сообщалось, что проблемы могут коснуться четырёх мужчин и трёх девушек из заявки сборной России на чемпионат мира в Эстерсунде.

«Никакого отстранения нет!» – написал Гараничев в своём «инстаграме».

Чемпионат мира в Эстерсунде пройдёт в период с 7 по 17 марта. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате». С заявкой сборной России на ЧМ можно ознакомиться по ссылке.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию первой гонки ЧМ:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Драчёв опроверг возможный недопуск российских биатлонистов к чемпионату мира
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