Гараничев — о данных Московской лаборатории: никакого отстранения нет!

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал информацию о том, что в базе данных Московской антидопинговой лаборатории может содержаться информация, которая его компрометирует.

Ранее сообщалось, что проблемы могут коснуться четырёх мужчин и трёх девушек из заявки сборной России на чемпионат мира в Эстерсунде.

«Никакого отстранения нет!» – написал Гараничев в своём «инстаграме».

Чемпионат мира в Эстерсунде пройдёт в период с 7 по 17 марта. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате». С заявкой сборной России на ЧМ можно ознакомиться по ссылке.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию первой гонки ЧМ:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.