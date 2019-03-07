Ковтун занял второе место на Универсиаде в Красноярске

На XXIX зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завершились соревнования по фигурному катанию в мужском одиночном катании.

По сумме двух программ победителем стал итальянец Маттео Риццо, набравший 273,54 балла. Второе место занял российский фигурист Максим Ковтун (259,49), лидировавший после короткой программы. Третий результат показал грузин Морис Квителашвили (258,02). Ещё один представитель России Александр Самарин остановился в шаге от пьедестала (246,20). Третий россиянин, участвующий в соревнованиях, Андрей Лазукин расположился на пятой строчке (245,73).



Фигурное катание. Универсиада-2019. Красноярск

Мужчины

1. Маттео Риццо (Италия) – 273,54.

2. Максим Ковтун (Россия) — 259,49.

3. Морис Квителашвили (Грузия) – 258,02.

4. Александр Самарин (Россия) – 246,20.

5. Андрей Лазукин (Россия) — 245,73.