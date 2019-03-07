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Юрлова-Перхт: пыталась делать всё правильно, в принципе всё получилось

Юрлова-Перхт: пыталась делать всё правильно, в принципе всё получилось
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление на втором этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде.

«За счёт чего удалось сократить отставание? Чистая стрельба. Многие спортсмены ошибались и брали по несколько дополнительных патронов, а каждый патрон — это 10 секунд. Я пыталась делать всё правильно, в принципе всё получилось», – передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в период с 7 по 17 марта. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

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