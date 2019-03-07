Юрлова-Перхт: пыталась делать всё правильно, в принципе всё получилось

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление на втором этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде.



«За счёт чего удалось сократить отставание? Чистая стрельба. Многие спортсмены ошибались и брали по несколько дополнительных патронов, а каждый патрон — это 10 секунд. Я пыталась делать всё правильно, в принципе всё получилось», – передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.



Чемпионат мира по биатлону пройдёт в период с 7 по 17 марта. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».