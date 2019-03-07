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Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ-2019 по биатлону, Россия — четвёртая

Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ-2019 по биатлону, Россия — четвёртая
Другие / ЧМ по биатлону 2019

В Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону—2019. В смешанной эстафете победу одержала сборная Норвегии, вторыми стали немцы, третьими — итальянцы.

Сборная России, за которую выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, финишировала четвёртой.

Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1.17.41,4 (0+7)
2. Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +13,1 (0+9)
3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — +1.09,6 (0+14)
4. Россия (Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — +1.32,4 (0+8)
5. Швеция (Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) — +1.35,3 (0+10).

Биатлон. ЧМ-2019. Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
07 марта 2019 года, четверг. 18:15 МСК
1
Норвегия
1:17:41.4
2
Германия
+13.1
3
Италия
+1:09.6
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