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Ковтун: ошибся там, где никогда не ошибаюсь

Ковтун: ошибся там, где никогда не ошибаюсь
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Серебряный призёр Универсиады-2019 в Красноярске фигурист Максим Ковтун прокомментировал свой результат.

«Я был собран, хорошо мотивирован, но ошибся на элементах, на которых никогда не ошибаюсь. Нужно было резче раскрываться с сальхова, я никогда с него не падал. А риттбергер — это просто невнимательность. Значит, перед чемпионатом мира надо обращать внимание и на те элементы, которые кажутся легче всего. Хорошая проверка.

Конечно, недоволен сегодняшним исполнением, выступил процентов на 60 от того, что умею. Хочется поздравить итальянца, который показал чистое катание. Конкуренция здесь была на самом высоком уровне, на эти старты приехали сильные соперники, это мотивировало», — передаёт слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Ковтун занял второе место на Универсиаде в Красноярске
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