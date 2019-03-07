Ковтун: ошибся там, где никогда не ошибаюсь

Серебряный призёр Универсиады-2019 в Красноярске фигурист Максим Ковтун прокомментировал свой результат.



«Я был собран, хорошо мотивирован, но ошибся на элементах, на которых никогда не ошибаюсь. Нужно было резче раскрываться с сальхова, я никогда с него не падал. А риттбергер — это просто невнимательность. Значит, перед чемпионатом мира надо обращать внимание и на те элементы, которые кажутся легче всего. Хорошая проверка.

Конечно, недоволен сегодняшним исполнением, выступил процентов на 60 от того, что умею. Хочется поздравить итальянца, который показал чистое катание. Конкуренция здесь была на самом высоком уровне, на эти старты приехали сильные соперники, это мотивировало», — передаёт слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.