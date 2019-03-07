Лазукин: снова сорвал два акселя, вот такой я особенный

Российский фигурист Андрей Лазукин прокомментировал свой результат на Универсиаде-2019 в Красноярске. Спортсмен занял пятое место в соревнованиях мужчин. Победу одержал итальянец Маттео Риццо, второе место занял россиянин Максим Ковтун

«Всё закономерно: как видели, в очередной раз сорвал два тройных акселя… Вроде бы в группе Алексея Николаевича Мишина ученики всегда отличаются именно акселями, а я вот такой особенный. Хотя в самом начале программы исполнил два четверных, но потом что-то пошло не так. Расстроен, конечно, потому что относился к Универсиаде как к одному из главных стартов, хотел проявить себя. Увы, не получилось», — передаёт слова Лазукина корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.