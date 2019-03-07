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Самарин, занявший четвёртое место: ужасный прокат, хорошая встряска перед ЧМ

Самарин, занявший четвёртое место: ужасный прокат, хорошая встряска перед ЧМ
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российский фигурист Александр Самарин, занявший четвёртое место на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске, прокомментировал свой результат.

«Мой прокат? Он не был хорошим, он был ужасным. Очень сильно недоволен тем, что сегодня произошло. Это не тот уровень, на который я рассчитывал. Но это проверка, которая была очень нужна перед чемпионатом мира. Времени осталось мало, Универсиада дала возможность всё протестировать и осознать. Мы увидели те ошибки, которые надо исправлять. Как стало понятно, их много. Это хорошая встряска», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Напомним, победителем соревнований стал итальянец Маттео Риццо. Второе место занял российский фигурист Максим Ковтун, а грузин Морис Квителашвили замкнул тройку призёров.

Ковтун занял второе место на Универсиаде в Красноярске
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