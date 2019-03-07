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Российские шахматисты обыграли Китай в третьем туре командного чемпионата мира

Российские шахматисты обыграли Китай в третьем туре командного чемпионата мира
Другие / Шахматы

Мужская сборная России по шахматам в третьем туре командного чемпионата мира со счётом 2,5:1,5 победила Китай. Победу в своей партии одержал Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев и Александр Грищук завершили партии вничью.

В таблице ЧМ лидируют россияне, набравшие 6 очков. Следом идут сборные Индии, США и Англии (по 5 очков).

Женская сборная России в третьем туре командного чемпионата мира обыграла Египет со счётом 4:0. Победы в своих партиях одержали Ольга Гиря, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Александра Костенюк.

В турнирной таблице лидируют Россия и Китай, набравшие по 6 очков.

В следующем туре 8 марта мужская сборная России сыграет с командой Англии, женская в этот же день встретится с Индией.

Российские шахматисты победили Египет во втором туре командного чемпионата мира
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