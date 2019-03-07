Российские шахматисты обыграли Китай в третьем туре командного чемпионата мира

Мужская сборная России по шахматам в третьем туре командного чемпионата мира со счётом 2,5:1,5 победила Китай. Победу в своей партии одержал Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев и Александр Грищук завершили партии вничью.



В таблице ЧМ лидируют россияне, набравшие 6 очков. Следом идут сборные Индии, США и Англии (по 5 очков).



Женская сборная России в третьем туре командного чемпионата мира обыграла Египет со счётом 4:0. Победы в своих партиях одержали Ольга Гиря, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Александра Костенюк.



В турнирной таблице лидируют Россия и Китай, набравшие по 6 очков.



В следующем туре 8 марта мужская сборная России сыграет с командой Англии, женская в этот же день встретится с Индией.

Российские шахматисты победили Египет во втором туре командного чемпионата мира