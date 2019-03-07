Самуэльссон: ещё несколько метров, и я бы «сделал» Логинова

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал выступление на четвёртом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира-2019. Шведы стали пятыми, а Самуэльссон соревновался с Александром Логиновым, который привёл россиян к четвёртому месту.



«Я сделал всё, чтобы догнать Логинова на последнем круге. Чувствовал себя прекрасно, но немного не хватило. Мне нужно было ещё несколько метров, и тогда я бы его точно «сделал». При этом не скажу, что для меня было особенно важно достать Логинова. На трассе он обычный соперник, и я не разделяю обычную жизнь и то, что происходит в гонках», — передаёт слова Самуэльссона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в миксте одержала сборная Норвегии, вторыми стали немцы, третьими — итальянцы.