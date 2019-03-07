Кристиансен: наши тренеры — сумасшедшие, раз поставили меня финишировать

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал победу своей команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.



«Наши тренеры — сумасшедшие, раз поставили меня финишировать в эстафете. О чём они вообще думали? (смеётся). Это мой первый чемпионат мира, а финиширую в гонке я, а не Йоханнес. Конечно я счастлив, что мы выиграли», — передаёт слова Кристиансена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция



Смешанная эстафета



1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1.17.41,4 (0+7)

2. Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +13,1 (0+9)

3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — +1.09,6 (0+14)

4. Россия (Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — +1.32,4 (0+8)

5. Швеция (Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) — +1.35,3 (0+10)