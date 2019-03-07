Худайбердиева и Назаров — 2-е после ритм-танца на ЧМ среди юниоров в Хорватии

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров занимают второе место после ритм-танца в соревнованиях танцоров на льду на чемпионате мира среди юниоров в Загребе (Хорватия). Ещё один дуэт из России — Софья Шевченко и Игорь Ерёменко — расположился на третьей строчке в итоговом протоколе после первого дня соревнований.

Лидерство захватила канадская пара Марджори Лажо и Захари Лага, набравшая 70,14 балла. В активе Худайбердиевой и Назарова 68,69 очка. На счету Шевченко и Ерёменко 67,56 балла. В шаге от пьедестала располагаются их соотечественники Арина Ушакова и Максим Некрасов (65,96).

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия

Танцы на льду, ритм-танец

1. Марджори Лажо/Захари Лага (Канада) — 70,14.

2. Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) — 68,69.

3. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) — 67,56.

4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) — 65,96.

5. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 65,18.

Произвольный танец состоится в субботу, 9 марта, начало — в 14:30 мск.