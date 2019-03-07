Виттоцци: горжусь своим выступлением в смешанной эстафете

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Итальянская команда заняла третье место.

«Я горжусь своим выступлением сегодня. Я прекрасно провела свой этап. Италия никогда не выигрывала медали в смешанной эстафете, так что для нас это было особенно важная гонка. Я очень рада, что ребята поддержали мои усилия и выиграли медаль для страны. Отличное начало чемпионата мира», — передаёт слова Виттоцци корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция



Смешанная эстафета



1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1.17.41,4 (0+7)

2. Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +13,1 (0+9)

3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — +1.09,6 (0+14)

4. Россия (Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — +1.32,4 (0+8)

5. Швеция (Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) — +1.35,3 (0+10).