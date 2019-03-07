Симакова победила в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике, Мустафина — 3-я

Ангелина Симакова выиграла соревнования в многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, который продолжается в Пензе.

По итогам двух дней Симакова набрала 107,897 балла. Второе место заняла серебряный призёр Олимпийских игр-2016 Ангелина Мельникова, в активе которой 107,463 очка. Тройку призёров замкнула двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, получившая 107,398 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Пенза

Женщины, многоборье

1. Ангелина Симакова — 107,897.

2. Ангелина Мельникова — 107,463.

3. Алия Мустафина — 107,398.

4. Дарья Белоусова — 106,164.

5. Дарья Елизарова — 105,593.

Напомним, турнир является отборочным соревнованием на чемпионат Европы, который состоится в Щецине (Польша) с 10 по 14 апреля.