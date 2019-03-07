Норицын: по качеству стрельбы женщины справились

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын поделился мнением о выступлении национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Россияне заняли четвёртое место.



«Хотелось бы, чтобы финишировали ближе к лидерам, но не получилось, будем разбираться. Разница у Павловой и Юрловой в 20 секунд по ходу, обе справились со стрельбой, скоро новый день и всё получится. По качеству стрельбы справились, а по скорости… Это то, что мы имеем на данный момент», — цитирует Норицына «Матч ТВ».

Золото выиграли норвежцы, серебро досталось команде Германии, а бронзу взяла сборная Италии.

Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция



Смешанная эстафета



1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1.17.41,4 (0+7)

2. Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +13,1 (0+9)

3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — +1.09,6 (0+14)

4. Россия (Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — +1.32,4 (0+8)

5. Швеция (Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) — +1.35,3 (0+10).