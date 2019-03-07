Доктор, поставлявший спортсменам допинг, снимал дом в Норвегии

Спортивный врач Марк Шмидт, снабжавший спортсменов допингом, снимал дом во время этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает NRK.

Согласно сведениям очевидцев, врач в съёмном доме проводил процедуры с австрийским лыжником Максом Хауке.

«Он выглядел как спортсмен — как по возрасту, так и по одежде и телосложению. Я поприветствовал его, а он ответил очень холодно. Казалось, Шмидт действительно не хотел меня видеть. Именно тогда я решил, что это лицо я должен запомнить», — рассказал арендодатель дома Биргит Силднес.

Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались порядка 50–60 спортсменов.

Информация о сотрудничестве Шмидта со спортсменами стала известна по итогам антидопингового рейда австрийской и немецкой полиции во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Тогда было задержано пять лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана.