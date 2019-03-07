Малышко: к слухам о данных Московской лаборатории отнёсся как к шутке

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал информацию о том, что в базе данных Московской антидопинговой лаборатории может содержаться информация, которая его компрометирует.

«Конечно мы в курсе происходящего. Я отнёсся к этому как к шутке. Уже привыкли, что перед чемпионатами мира нас радуют такими новостями. Как правило, это всё оказывается ложью и фейком. И тут очередная непонятная информация, которая ничем не подтверждена.

Обидно за то, что этим никто не занимается. СМИ смотрят друг на друга. Если никто не будет нести наказание за дачу ложной информации, то мы и завтра будем просыпаться с новостями подобного рода. Конечно надо наказывать. Считаю, что спортсменов надо защищать. Этим должны заниматься высшие органы в спорте и СБР в частности», — передаёт слова Малышко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.