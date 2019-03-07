Победа Норвегии и 4-е место России — в обзоре смешанной эстафеты на ЧМ

Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов остановились в шаге от медали в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Победу одержала сборная Норвегии, вторыми стали немцы, третьими — итальянцы.

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Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1.17.41,4 (0+7)

2. Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +13,1 (0+9)

3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — +1.09,6 (0+14)

4. Россия (Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — +1.32,4 (0+8)