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Круглов: в целом сборная выглядела неплохо, за исключением Павловой

Круглов: в целом сборная выглядела неплохо, за исключением Павловой
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов поделился впечатлениями от смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Россия заняла четвёртое место.

«Результаты ожидаемые, наша команда показала то, на что она способна. Никаких выводов по этой гонке делать не стоит, пока сложно судить.

Катя Юрлова в хорошей форме находится, у Александра Логинова вроде бы тоже всё неплохо. Учитывая, что он не выступал на чемпионате Европы, и у него была довольно продолжительная пауза, есть основания предполагать, что по ходу гонок ему удастся разбегаться и он сможет показать ещё более высокий результат.

В целом наша команда выглядела неплохо, за исключением Жени Павловой, которая много проиграла ходом. В нынешнем сезоне такая картина и вырисовывалась: она неплохо справляется со стрельбой, но с ходом есть проблемы, они как раз и проявились", — цитирует Круглова Sport24.

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