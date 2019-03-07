Российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на юниорском ЧМ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира среди юниоров, который походит в Загребе (Хорватия).

Мишина и Галлямов стали чемпионами мира, набрав по сумме двух программ 188,74 балла. Второе место заняли Панфилова и Рылов, в активе которых 188,17 очка. Тройку призёров замкнули Костюкович и Ялин (181,59), лидировавшие после короткой программы.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 188,74 балла.

2. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 188,17.

3. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) — 181,59.

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров завершится в субботу, 9 марта.