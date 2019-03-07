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Пидручный: можно быть сдержанно довольным седьмым местом в миксте

Пидручный: можно быть сдержанно довольным седьмым местом в миксте
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в смешанной эстафете на ЧМ-2019. Украинцы заняли седьмое место.

«Немножко не удалось справиться с «лёжкой» — поспешил и допустил два досадных промаха. Хотелось быстрее догнать те команды, которые шли впереди. Стоя удалось не задержаться, отстрелять в своём ритме, так как видел, что позади серьёзная группа вместе с Фуркадом, и понимал, что ошибаться нельзя.

Трасса очень тяжёлая, и лыжи сегодня сыграли большую роль. Не знаю, как у остальных наших спортсменов, а у меня ехали замечательно, очень понравилось. Функционально, кажется, готов нормально. Посмотрим в последующих гонках.

Сказать, что сегодняшним седьмым местом довольны, вряд ли можно. Но исходя из того, как складывалась гонка, можно быть сдержанно довольным», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ-2019 по биатлону, Россия — четвёртая
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