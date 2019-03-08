Гимнастка Алексеева больше не будет выступать за сборную России

Гимнастка Ирина Алексеева больше не будет выступать за сборную России, так как спортсменка поступила в университет в США.

«Алексеева — всё, поступила в университет в Америке, будет учиться там. Больше её не будет в сборной. Ей очень помогло, что завоевала титулы определённые за сборную России, это дало бонусы, она поступила», — приводит слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко информационное агентство «Р-Спорт».

Напомним, Алексеева в семь лет переехала вместе с тренером Диной Камаловой в США, где начала выступать за клуб WOGA (Техас). Спортсменка в прошлом году представляла Россию на международных соревнованиях и стала чемпионкой Европы в командном многоборье, а также серебряным призёром чемпионата мира в том же виде программы.