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Терентьев и Мацокина победили в смешанном командном спринте на Универсиаде

Терентьев и Мацокина победили в смешанном командном спринте на Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина выиграли золото Всемирной зимней универсиады в Красноярске в смешанном командном спринте классическим стилем. Серебряными призёрами соревнований стали их соотечественники Андрей Собакарёв и Полина Некрасова. Бронза досталась финским спортсменам.

Лыжные гонки. Универсиада. Красноярск
Смешанный командный спринт
1. Россия-1 (Александр Терентьев, Христина Мацокина) — 22.11,37.
2. Россия-2 (Андрей Собакарёв, Полина Некрасова) — +10,65.
3. Финляндия-1 (Йонас Сарккинен, Катри Лилинпера) — +17,89.

Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 73 награды — 24 золотые, 27 серебряных и 22 бронзовые.

Универсиада-2019. Командный спринт. Классический стиль
08 марта 2019 года, пятница. 08:00 МСК
1
Россия
22:11.37
2
Россия
+10.6
3
Финляндия
+17.8
Россия упрочила лидерство в 7-й день Универсиады, взяв 5 золотых медалей из 6
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