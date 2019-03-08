Терентьев и Мацокина победили в смешанном командном спринте на Универсиаде

Российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина выиграли золото Всемирной зимней универсиады в Красноярске в смешанном командном спринте классическим стилем. Серебряными призёрами соревнований стали их соотечественники Андрей Собакарёв и Полина Некрасова. Бронза досталась финским спортсменам.

Лыжные гонки. Универсиада. Красноярск

Смешанный командный спринт

1. Россия-1 (Александр Терентьев, Христина Мацокина) — 22.11,37.

2. Россия-2 (Андрей Собакарёв, Полина Некрасова) — +10,65.

3. Финляндия-1 (Йонас Сарккинен, Катри Лилинпера) — +17,89.

Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 73 награды — 24 золотые, 27 серебряных и 22 бронзовые.