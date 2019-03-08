Сборная России обновила рекорд по количеству медалей на зимних Универсиадах

Сборная России обновила свой рекорд по количеству медалей, завоёванных на зимних Универсиадах. На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 71 награду — 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых, что стало рекордом.

На соревнованиях в Красноярске в активе россиян уже 73 медали — 24 золотые, 27 серебряных и 22 бронзовые.

Рекорд был установлен по итогам смешанного командного спринта классическим стилем. Лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина выиграли золото, серебряными призёрами соревнований стали Андрей Собакарёв и Полина Некрасова.

Сборная Южной Кореи, идущая второй в медальном зачёте, завоевала 12 наград — 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые. Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.