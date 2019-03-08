Старых первой из россиянок стартует в спринтерской гонке на ЧМ по биатлону

Сегодня, 8 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 18:15 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Старых, получившая шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (25-й), Екатерина Юрлова-Перхт (57-й) и Евгения Павлова (94-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Лиза Виттоцци стартует 24-й.

Соревнования в Эстерсунде открылись вчера, 7 марта, смешанной эстафетой. Сборная России, за которую выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, финишировала четвёртой. Золото выиграли норвежцы.

Чемпионат мира завершится 17 марта.