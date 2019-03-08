Экхофф: я провела идеальную гонку

Норвежские биатлонистки Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф поделились впечатлениями от победы в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Я чувствовала себя очень хорошо и уверенно, но на огневом рубеже мне сложно было соперничать с Лизой Виттоцци, поэтому пришлось потрудиться на последнем круге!» — приводит слова Рёйселанд Biathlon.com.ua.



«Я провела идеальную гонку — Марте передала мне эстафету в лидерах и подтолкнула меня этим. Ну а дальше стоило только передать эстафету этим идеальным парням», — сказал Экхофф.

В составе сборной Норвегии также выступали Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен. Серебряными призёрами стали немцы, бронза досталась итальянцам. Сборная России заняла четвёртое место.